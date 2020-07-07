Об этом сообщает Digi 24.
Это произошло сегодня утром в ресторане быстрого питания в Бухаресте. Депутаты отказывались надеть защитные маски, а также пренебрежительно относились к работникам.
Когда на место приехали полицейские, то окружающие узнали, что посетители, отказывающиеся выполнить требования администрации, местные депутаты – Адриан Соломон и Иоан Иринел Статива.
Когда правоохранители попытались поговорить с нарушителями, то те в ответ начали их оскорблять.
В итоге, депутатов оштрафовали за отказ надевать маски. Одного оштрафовали на 1600 леев (10 тыс. грн), второго – на 1000 леев (6287 грн).
На данный момент в Румынии разрешено выходить только для поездки на работу или в магазин.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что действия ограничение, которые были ослаблены с 15 мая должны быть продлены еще на 30 дней – до середины июля.