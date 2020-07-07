В Румынии двух депутатов Социал-демократической партии оштрафовали за отказ надеть защитные маски в общественном месте.

Об этом сообщает Digi 24.

Это произошло сегодня утром в ресторане быстрого питания в Бухаресте. Депутаты отказывались надеть защитные маски, а также пренебрежительно относились к работникам.

Когда на место приехали полицейские, то окружающие узнали, что посетители, отказывающиеся выполнить требования администрации, местные депутаты – Адриан Соломон и Иоан Иринел Статива.

Когда правоохранители попытались поговорить с нарушителями, то те в ответ начали их оскорблять.

В итоге, депутатов оштрафовали за отказ надевать маски. Одного оштрафовали на 1600 леев (10 тыс. грн), второго – на 1000 леев (6287 грн).

На данный момент в Румынии разрешено выходить только для поездки на работу или в магазин.