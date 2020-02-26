Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что заболевание было диагностировано у мужчины, которые три недели назад посещал Италию, где сейчас наблюдается вспышка заболевания.
По информации румынского телеканала Realitatea Plus, пациент был помещен на карантин в Бухарестскую инфекционную больницу Matei Bals. Руководство больницы пока не комментирует ситуацию.
Накануне на территории Италии резко возросло количество зараженных коронавирусом, тогда как в мире общая динамика идет на спад. На сегодняшний день успешно вылечились и выписаны з больниц свыше 27,5 тысяч человек.
В Швейцарии и испанском регионе Каталония также зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом COVID-19. В Австрии и Хорватии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом нового типа. Заболевшие в этих странах граждане накануне посещали Италию.
- В Погранслужбе сообщили, что температуру будут мерить на въезде в Украину тем, кто прибывает из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.
- Позднее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти Украины приняли решение проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны.
- Власти китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса, заявили, что инкубационный период Covid-19 может длиться до 27 дней.