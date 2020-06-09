Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что действия ограничение, которые были ослаблены с 15 мая должны быть продлены еще на 30 дней – до середины июля.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В начале марта в Румынии ввели строгую блокировку, чтобы противостоять эпидемии. Карантин вскоре был ослаблен.

“Мы видим, что количество новых инфекций значительно не сократилось, поэтому нам нужно расширить этот режим для борьбы с вирусом”, – сказал он.

Продление карантина должно быть одобрено парламентом, где центристскому правительству не хватает большинства.

Левые социал-демократы, которые возглавляют оппозицию, угрожают заблокировать расширение, обвиняя кабинет в попытке изменить повседневную жизнь через “штрафы и ограничения”.

На сегодня в Румынии зарегистрировано 20 749 случаев заражения COVID-19, из которых 14 910 выздоровели и 1345 умерли.

За последние 24 часа было зарегистрировано 145 новых случаев.