Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В начале марта в Румынии ввели строгую блокировку, чтобы противостоять эпидемии. Карантин вскоре был ослаблен.
“Мы видим, что количество новых инфекций значительно не сократилось, поэтому нам нужно расширить этот режим для борьбы с вирусом”, – сказал он.
Продление карантина должно быть одобрено парламентом, где центристскому правительству не хватает большинства.
Левые социал-демократы, которые возглавляют оппозицию, угрожают заблокировать расширение, обвиняя кабинет в попытке изменить повседневную жизнь через “штрафы и ограничения”.
На сегодня в Румынии зарегистрировано 20 749 случаев заражения COVID-19, из которых 14 910 выздоровели и 1345 умерли.
За последние 24 часа было зарегистрировано 145 новых случаев.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране до 15 мая.