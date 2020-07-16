Правительство Румынии приняло решение продлить действие режима повышенной готовности в стране еще на месяц в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает местное издание Digi24.

“На заседании правительства мы продолжили режим повышенной готовности еще на 30 суток, это необходимо из-за роста количества больных и смертей от COVID-19”, – заявил вице-премьер Ралука Туркан.

По его словам, новые карантинные ограничения вводиться не будут, но и те, что есть сейчас не будут смягчать.

Согласно решению правительства, ношение масок в закрытых общественных помещениях, таких как магазины и общественный транспорт, остается обязательным. Также запрещается организовывать и проводить митинги, демонстрации, концерты или другие виды собраний на открытых пространствах или сборы, связанные с культурными, научными, художественными, религиозными, спортивными или развлекательными мероприятиями в помещении. Кроме того, закрытыми остаются рестораны.

Согласно официальным данным, в стране за последние сутки обнаружили 641 случай заболевания COVID-19. Общее количество заболевших составляет 34 226 человек, в то же время умер – 1951.