Из-за ошибки в переводе заявления Президента Владимира Зеленского ко Дню Соборности Украины в Румынии произошел политический скандал. Министерство иностранных дел страны потребовало объяснений от Киева по поводу упоминания Северной Буковины.

Об этом сообщают #Буквы.

“Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии”, – заявил Зеленский в своей речи.

Однако в английском переводе этой части обращения пресс-служба Офиса Президента использовала слово “оккупировали” (occupied), а не “заняли” (taken).

Это вызвало возмущение румын, так как Северная Буковина официально отошла в состав Румынии по результатам послевоенных мирных договоров.

После этого государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Дан Некулееску (Dan Neculăescu) провел беседу с послом Украины в Бухаресте Александром Баньковым и попросил у него разъяснений касательно упоминаний Зеленского о Румынии.

“Румынская сторона запросила разъяснения касательно упоминаний о Румынии, появившиеся в недавнем публичном выступлении Президента Украины, выразив удивление по поводу них и отметив необходимость правильного понимания истории”, – заявил Некулееску.

Баньков на своей странице в Facebook объяснил, что в украинской версии обращения об оккупации речь не идет, а скандал вызвала простая ошибка перевода на английский язык.

“Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео”, – отметил Баньков.

Он добавил, что эту ошибку очень быстро исправили.

“Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создал ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно-признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией. […] Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций”, – отметил посол.

Стоит отметить, что в комментарии изданию “ВВС News Украина” эксперт центра “Новая Европа” Леонид Литра заметил, что эта ситуация может негативно отразиться на взаимоотношениях двух стран.

“Это создало серьезный негативный фон для Украины в Румынии. Нарратив, который создавался в румынских СМИ после этого заявления, подрывает доверие Румынии в Украину”, – сказал он.

Литра подчеркнул, что за последние шесть лет удалось очень многое сделать в отношении стран, но такие заявления играют в минус диалога.

“Румыния, наравне с Польшей – одна из двух соседок Украины, которая однозначно является нашим союзником в борьбе с российской агрессией. Было бы гораздо уместнее напомнить, кто оккупировал Крым и часть Донбасса”, – добавил эксперт.