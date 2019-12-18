В результате столкновения поездов в Румынии пострадали 11 человек.

Об этом сообщает румынское издание Mediafax.ro.

Уточняется, что поезда столкнулись на станции в городе Плоешти.

Авария произошла в результате столкновения грузового поезда, перевозящего сахар, с поездом пассажирским, на котором ехали 50 человек.

По предварительной информации, грузовой поезд проигнорировал стоп-сигнал.

Отмечается, что несколько вагонов сошли с рельс.

В данный момент железнодорожное движение между Бухарестом и Плоешти приостановлено.

“О людях заботятся. Десять пострадавших забрали “скорые”, еще одного с множественными травмами с помощью вертолета доставят в Бухарест”, – сообщают в местном управлении по чрезвычайным ситуауциям.

В данный момент обстоятельства аварии выясняют правоохранители.