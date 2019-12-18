Об этом сообщает румынское издание Mediafax.ro.
Уточняется, что поезда столкнулись на станции в городе Плоешти.
Авария произошла в результате столкновения грузового поезда, перевозящего сахар, с поездом пассажирским, на котором ехали 50 человек.
По предварительной информации, грузовой поезд проигнорировал стоп-сигнал.
Отмечается, что несколько вагонов сошли с рельс.
В данный момент железнодорожное движение между Бухарестом и Плоешти приостановлено.
“О людях заботятся. Десять пострадавших забрали “скорые”, еще одного с множественными травмами с помощью вертолета доставят в Бухарест”, – сообщают в местном управлении по чрезвычайным ситуауциям.
В данный момент обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
- На переезде перегона Вешница – Новоград-Волынский (Житомирская область) 10 июля около 20:00 столкнулись поезд “Интерсити+” и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал один человек.