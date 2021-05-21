У Сальвадорі у дворі експоліціянта знайшли останки щонайменше 24 осіб. Однак, їх може бути більше - до сорока.

Про це повідомляє ВВС.

Чиновники повідомили про те, що в могилах може бути до 40 тіл, більшість яких належать жінкам та дівчатам. Вже розпочато ексгумацію, що триватиме ще місяць.

На думку правоохоронців, це можуть бути тіла, які намагалися сховати кілька серійних убивць, що працювали спільно приблизно десять років.

У виданні зазначили, що саме в Сальвадорі один із найвищих показників вбивств жінок через стать серед країн Латинської Америки.

Експоліціянта, 51-річного Уго Ернесто Чавеса, затримали цього місяця за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної доньки. До цього його засуджували за злочини на сексуальному ґрунті. У вбивстві цих двох жінок експоліціянт зізнався.

Після вироку суду кілька бригад судмедекспертів поїхали обшукати будинок правоохоронця, що розташований у 78 км від столиці країни, Сан-Сальвадора. Вони знайшли на подвір’ї експоліціянта сім ям з тілами. Деяких з них могли поховати ще два роки тому.

Серед підозрюваних у вбивстві цих жінок – поліціянти в минулому, солдати, контрабандисти. Сам Чавес міг вбивати жінок протягом десяти років, маючи статус правоохоронця.

“Він сказав нам, що знаходив жертв у соціальних мережах, а потім спокушував їх, обіцяючи “американську мрію”, – розповіли слідчі.

У прокуратурі повідомили, що серед жертв експоліціянта можуть бути навіть дівчатка двох, семи та дев’яти років.