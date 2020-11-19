Власти Самоа - страны в Океании - зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране.

Об этом сообщает местное издание Samoa Observer.

По словам премьер-министра страны Туилаэпу Саилеле Малиелегаои, инфицированным оказался моряк, прибывший в Самоа из города Окленд в Новой Зеландии.

Коронавирус диагностировали, когда мужчина проходил обязательный карантин. При этом второй его тест дал негативный результат.

Сейчас моряк находится в изоляторе в больнице Тупуа Тамасесе Меаоле.

Малиелегаои отметил, что, несмотря на то, что в Самоа ранее не было зарегистрировано положительных случаев заболевания, правительство готово бороться с потенциальным распространением вируса по стране.

“Теперь у нас есть один случай, и [Самоа] также будет добавлена к странам мира, в которых есть коронавирус”, – сказал он.