Об этом сообщает местное издание Samoa Observer.
По словам премьер-министра страны Туилаэпу Саилеле Малиелегаои, инфицированным оказался моряк, прибывший в Самоа из города Окленд в Новой Зеландии.
Коронавирус диагностировали, когда мужчина проходил обязательный карантин. При этом второй его тест дал негативный результат.
Сейчас моряк находится в изоляторе в больнице Тупуа Тамасесе Меаоле.
Малиелегаои отметил, что, несмотря на то, что в Самоа ранее не было зарегистрировано положительных случаев заболевания, правительство готово бороться с потенциальным распространением вируса по стране.
“Теперь у нас есть один случай, и [Самоа] также будет добавлена к странам мира, в которых есть коронавирус”, – сказал он.
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