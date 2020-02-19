В нескольких самолетах модели Boeing 737 Max обнаружили посторонние предметы в топливных баках.

Об этом сообщает BBC.

Речь идет о нескольких самолетах, которые определенное время ожидали отправления заказчикам на складе.

Теперь в компании проведут внутреннее расследование по этому поводу.

“Мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действиям в нашем производственном процессе”, – заявили в компании.

Что именно нашли в топливных баках – неизвестно. Термином “остатки постороннего предмета” называют все, что не является частью самолета.

Также в компании пояснили, что если бы судно эксплуатировалось, то такой посторонний предмет в топливном баке мог бы привести к поломке самолета.

В Федеральном авиационном управлении США заявили, что их сообщили о найденной неполадке, потому они взяли этот вопрос на контроль.

“Мы знаем, что Boeing проводит добровольную проверку недоставленных самолетов на предмет обломков посторонних предметов, как часть постоянных усилий компании по обеспечению качества производства. Агентство усилило надзор, основываясь на первоначальных отчетах о проверках, и примет дальнейшие меры на основе полученных результатов”, – добавили в ведомстве.

В Boeing заявили, что найденные неполадки вряд ли повлияют на задержку разрешения на эксплуатацию 737 Max.