Об этом сообщает BBC.
Речь идет о нескольких самолетах, которые определенное время ожидали отправления заказчикам на складе.
Теперь в компании проведут внутреннее расследование по этому поводу.
“Мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действиям в нашем производственном процессе”, – заявили в компании.
Что именно нашли в топливных баках – неизвестно. Термином “остатки постороннего предмета” называют все, что не является частью самолета.
Также в компании пояснили, что если бы судно эксплуатировалось, то такой посторонний предмет в топливном баке мог бы привести к поломке самолета.
В Федеральном авиационном управлении США заявили, что их сообщили о найденной неполадке, потому они взяли этот вопрос на контроль.
“Мы знаем, что Boeing проводит добровольную проверку недоставленных самолетов на предмет обломков посторонних предметов, как часть постоянных усилий компании по обеспечению качества производства. Агентство усилило надзор, основываясь на первоначальных отчетах о проверках, и примет дальнейшие меры на основе полученных результатов”, – добавили в ведомстве.
В Boeing заявили, что найденные неполадки вряд ли повлияют на задержку разрешения на эксплуатацию 737 Max.
- Ранее сообщалось, что американская компания Boeing официально остановила производство самолетов 737 Max. Это было связано с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли все 346 человек на борту. С тех пор на полеты 737 Max был наложен запрет, который будет действовать до июня 2020 года.
- Напомним, отказавшись от выпуска модели 737 Max, Boeing поставила всего 380 коммерческих самолетов в 2019 году. Так компания Airbus стала крупнейшим в мире авиастроителем впервые с 2011 года, обогнав своего главного конкурента — американскую компанию Boeing.