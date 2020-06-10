743 бегуна в 9 странах мира на этих выходных приняли участие в онлайн-забеге Kyiv Run.

Пока массовые мероприятия временно запрещены из-за карантина, любители спорта находят новые возможности разнообразить свою беговую жизнь. Компания-организатор самых массовых беговых мероприятий Украины Run Ukraine создала серию онлайн-забегов Dream Running Series, первый из которых, Kyiv Run, состоялся уже на этих выходных.

Сама суть онлайн забега заключается в том, что участник может поучаствовать в нем, где бы он не находился.

6-7 июня на свои дистанции вышли 743 бегуна в 9 страха мира. Так, забег, посвященный Киеву, одновременно преодолевали в Украине, Беларуси, Польше, Словакии, Израиле, Норвегии, Италии, Нидерландах и США.

В мероприятии приняли участие фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук, который преодолел свой первый полумарафон, телеведущие Анатолий Анатолич, Слава Варда, Александр Попов, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, участник шоу “Зважені та щасливі” Дмитрий Завоюра, баскетболист Максим Пустозвонов, бегунья и писательница Мари Карачина.

Все бегуны преодолевали свои дистанции в своих городах и собственными маршрутами, будучи объединены на расстоянии общим забегом. В некоторых городах бегуны самоорганизовывались и преодолевали дистанцию вместе, как на полноценном беговом старте, но с соблюдением мер безопасности.

Kyiv Run стал первым забегом из серии Dream Running Series, объединяющей 10 онлайн-стартов. Run Ukraine буквально приглашает бежать мечту (#бігтимрію) – ведь каждый из этих забегов посвящен городам, в которых проходят масштабные марафоны.

Следующий старт состоится уже через две недели. 21-22 июня бегуны будут бежать за Нью-Йорк, а далее продолжат виртуальное путешествие беговыми столицами мира:

Онлайн-забеги приобрели значительную популярность в беговом коммьюнити за время карантина. Все, что необходимо для участия в таком старте – телефон или GPS-устройство, которое будет фиксировать преодоленную дистанцию (10 или 21 км). А преодолев дистанцию, бегун получает медаль финишера – так же, как и на обычном забеге.

Официальный сайт мероприятия – https://onlinerunning.runukraine.org/