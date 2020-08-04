Об этом #Буквам сообщили читатели.
Так, Дубинский был одет в футболку, шорты и сандалии самого дорогого бренда в мире Gucci. В Украине такие сандалии стоят 690 евро.
Фото: “Буквы”
Отметим, что показ круизной коллекции Gucci 2019 года проходил в декорациях рейв-вечеринки среди римского некрополя Аликампа, расположенного в Арле. Среди моделей были представлены черные кожаные сандалии с сетчатыми вставками.
“Стилистика логотипа, расположенного на модели, навеяна винтажным логотипом SEGA в духе 80-х, использованного с разрешения Sega Holdings Co., Ltd. Вставки из серого светоотражающего материала, зеленая резиновая подошва высотой 5 см, регулируемые ремешки на липучке. Сделано в Италии” , – говорится в описании сандалий.
Как рассказал очевидец #Буквам, нардепа сопровождали 4 охранника. На фото один из охранников, сидевший за соседним столиком напротив Дубинского.
- Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Александр Дубинский снимал в центре Киеве видео о том, как ездит на велосипеде. Но спустя некоторое время пересел на Mercedes и уехал.
- Нардеп от “Слуги народа”, бывший журналист телеканала “1+1” Александр Дубинский в очередной раз оскандалился, комментируя отставку главы НБУ Якова Смолия. Это не первый и, вероятно, не последний скандал с его участием.