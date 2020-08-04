Народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского заметили в киевском кафе в сандалиях Gucci, которые стоят 690 евро.

Об этом #Буквам сообщили читатели.

Так, Дубинский был одет в футболку, шорты и сандалии самого дорогого бренда в мире Gucci. В Украине такие сандалии стоят 690 евро.

Фото: “Буквы”

Отметим, что показ круизной коллекции Gucci 2019 года проходил в декорациях рейв-вечеринки среди римского некрополя Аликампа, расположенного в Арле. Среди моделей были представлены черные кожаные сандалии с сетчатыми вставками.

“Стилистика логотипа, расположенного на модели, навеяна винтажным логотипом SEGA в духе 80-х, использованного с разрешения Sega Holdings Co., Ltd. Вставки из серого светоотражающего материала, зеленая резиновая подошва высотой 5 см, регулируемые ремешки на липучке. Сделано в Италии” , – говорится в описании сандалий.

Как рассказал очевидец #Буквам, нардепа сопровождали 4 охранника. На фото один из охранников, сидевший за соседним столиком напротив Дубинского.