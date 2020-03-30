Об этом сообщается на странице Facebook САП.
“В САП открыли уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти”, – отметили в САП.
Сообщается, что в САП поступило обращение народного депутата Украины Гео Лерос о совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.
Уголовное производство зарегистрировано по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
В САП подчеркнули, что в своем обращении народный депутат просит также проверить причастность руководство Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.
Сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР, с признаками, предусмотренными ч.2 ст.369-2 УК Украины.
Расследование ведут детективы НАБУ.
Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Лео Герус опубликовал видеозаписи на которых, человек, похож на брата главы Офиса Президента Зеленского Андрея Ермака – Дениса Ермака, обсуждал схемы назначения “нужных” людей на государственные должности за деньги.
- “Слуга народа” Лерос, обвинивший Ермака в коррупции, направил обращение в НАБУ.
- “Девочка есть красивая, очень хочет возглавить”: как брат главы ОПУ кандидатов на должности обсуждал.