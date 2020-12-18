Главе МИД РФ Сергею Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину подарили 300-летнюю икону, которая может быть объектом украинского культурного наследия, вывезенным из Луганска. На этом фоне, согласно сообщениям СМИ, разгорается новый дипломатический скандал.

Об этом сообщают #Буквы.

На днях Лавров посетил Боснию и Герцеговину. Во время визита он встретился с президентом республики Милорадом Додиком.

Один из самых популярных вебсайтов страны, Klix, сообщил 14 декабря, что во время встречи Додик подарил Лаврову позолоченную икону, которой 300 лет и которая была найдена в Луганской области.

Согласно распространенным фото агентства SRNA, на иконе есть клеймо с надписью “УРСР НарКомОсвіта Укрнаука”, якобы свидетельствующее о том, что это — оригинал.

Впоследствии издание сообщило, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине обратилось в Министерство иностранных дел страны с просьбой предоставить подробную информацию об этой иконе, поскольку она может быть объектом украинского культурного наследия.

Чиновники в БиГ, как и украинские чиновники, пока не комментировали этот случай официально.

В комментарии изданию “BBC Украина” пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что посольство направило официальную ноту.

“О ситуации нам известно. Посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также украинская сторона ожидает встречи с официальными представителями МИД БиГ. Встреча должна состояться в ближайшие дни”, — сообщил Николенко.

Больше информации, отметил спикер, будет уже после этой встречи.

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний считает, что этот подарок был определенным “политическим жестом”.

“Это такой некий политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви. Действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить”, — сказал Епифаний в комментарии “Радио Свобода”.