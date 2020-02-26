Об этом сообщает издание New York Daily News.

Хотя в тексте хвалят женщин самого священного города ислама, губернатор Мекки Халед аль-Фейсал потребовал задержать всех, кто участвовал в создании видео, утверждая, что оно “оскорбляет обычаи Мекки”.

В то же время многие пользователи социальных сетей посчитали этот шаг Фейсала позорным, другие назвали его лицемерным.

“Это единственная рэп-песня, которая не содержит ни одной непристойности, оскорбления, порнографической сцены, наготы… Рэпперша даже носит хиджаб”, – пишут пользователи соцсетей в защиту девушки.

Некоторые разочарованы двойными стандартами в Саудовской Аравии.

Например, марокканскому певцу Сааду Ламджарреду предъявлено три обвинения в изнасиловании, но при этом он получил зеленый свет для выступления в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

“Это так типично для правительства Саудовской Аравии – привлечь западных влиятельных лиц (отбелить) режим, но при этом напасть на настоящих саудовских женщин, которые пытаются творчески выразить свою культурную самобытность”, – написала саудовско-американская феминистка Амани Аль-Ахмади.