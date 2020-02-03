Об этом сообщают #Буквы.
Так, на сайте УЕФА опубликован состав команд стран, которые принимают участие в Чемпионате мира. В сборной Украины под четвертым номером играет Владимир Разуванов – он нападающий.
Он является серебряным призером Чемпионата России, играл в таких клубах: “Спартак”, “Прогресс”, “Дина”.
Стоит отметить, что логотип мини-футбольного клуба КПРФ гласит следующее: “Россия-Труд-Народовластие-Социализм”.
- В декабре 2019 года сообщалось, что возвращение украинского футболиста Романа Зозули на стадион Вальекас закончилось скандалом – болельщики стали выкрикивать в адрес Зозули оскорбления.