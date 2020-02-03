В сборной Украины на Чемпионате мира по футзалу есть Владимир Разуванов - футболист из российского клуба КПРФ.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, на сайте УЕФА опубликован состав команд стран, которые принимают участие в Чемпионате мира. В сборной Украины под четвертым номером играет Владимир Разуванов – он нападающий.

Он является серебряным призером Чемпионата России, играл в таких клубах: “Спартак”, “Прогресс”, “Дина”.

Стоит отметить, что логотип мини-футбольного клуба КПРФ гласит следующее: “Россия-Труд-Народовластие-Социализм”.