В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию ФСБ России о якобы срыве украинской операции по похищению "одного из лидеров" террористов "ДНР/ЛНР" на территории РФ.

Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба СБУ.

“Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном “успехе” – якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, что собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе. Служба безопасности Украины подчеркивает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует – РФ защищает и поддерживает боевиков”, – отмечается в комментарии.

При этом в СБУ уточнили, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне оккупантов на Донбассе, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством.

“И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме”, – говорится в комментарии.

Стоит отметить, что в ФСБ утверждали о якобы срыве попытки похищения “одного из лидеров” боевиков “ДНР”. Похитители (“члены российской криминальной структуры”) якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.