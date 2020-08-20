Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба СБУ.
“Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном “успехе” – якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, что собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе. Служба безопасности Украины подчеркивает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует – РФ защищает и поддерживает боевиков”, – отмечается в комментарии.
При этом в СБУ уточнили, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне оккупантов на Донбассе, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством.
“И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме”, – говорится в комментарии.
Стоит отметить, что в ФСБ утверждали о якобы срыве попытки похищения “одного из лидеров” боевиков “ДНР”. Похитители (“члены российской криминальной структуры”) якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.
- Ранее в Службе безопасности Украины категорически опровергли участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “ЧВК Вагнера” в Беларуси.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак также опровергал информацию о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию наемников “ПГК Вагнера”, которые воевали на Донбассе, однако она была якобы сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у президента Владимира Зеленского.