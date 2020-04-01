Об этом идет речь в сообщении спецслужбы.
Как сообщалось ранее, в среду, 1 апреля, нардеп от “Слуги народа” сообщил, что к нему домой явились шестеро сотрудников СБУ, цель визита оставалась неизвестной.
Позднее в СБУ подтвердили, что приезжали по месту жительства нардепа с целью вручения ему повестки на допрос, однако он отказался ее получать.
В спецслужбе объяснили, что Лерос является свидетелем в деле, связанном с публикацией видеозаписей, на которых брат главы ОП Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак “торгует” госдолжностями. Производство открыто по факту использования специальных технических средств получения информации (ч. 2 ст. 359 УКУ).
“Видеоматериалы были обнародованы 29 марта 2020 народным депутатом Украины Гео Леросом на его странице в социальной сети Facebook. Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Лерос и другим лицам направлены повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве. 1 апреля 2020 с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лерос, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвоката”, — говорится в сообщении.
Ранее, сообщалось, что была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.
Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.