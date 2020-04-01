В Службе безопасности Украины объяснили, с какой целью сотрудники спецслужбы явились домой к нардепу Гео Леросу, который накануне опубликовал "пленки Ермака".

Об этом идет речь в сообщении спецслужбы.

Как сообщалось ранее, в среду, 1 апреля, нардеп от “Слуги народа” сообщил, что к нему домой явились шестеро сотрудников СБУ, цель визита оставалась неизвестной.

Позднее в СБУ подтвердили, что приезжали по месту жительства нардепа с целью вручения ему повестки на допрос, однако он отказался ее получать.

В спецслужбе объяснили, что Лерос является свидетелем в деле, связанном с публикацией видеозаписей, на которых брат главы ОП Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак “торгует” госдолжностями. Производство открыто по факту использования специальных технических средств получения информации (ч. 2 ст. 359 УКУ).

“Видеоматериалы были обнародованы 29 марта 2020 народным депутатом Украины Гео Леросом на его странице в социальной сети Facebook. Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Лерос и другим лицам направлены повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве. 1 апреля 2020 с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лерос, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвоката”, — говорится в сообщении.

Ранее, сообщалось, что была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.