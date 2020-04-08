Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
“К сожалению, многие люди распространяют непроверенную информацию с ответами на эти вопросы (об облегчении карантина – Ред.), взятую из “собственных источников”, – сказано в сообщении.
При этом в спецслужбе просят граждан не распространять неофициальную информацию и рекомендуют отслеживать изменения на официальных страницах Министерства здравоохранения, Офиса Президента, в телеграм-канале “Коронавирус-инфо“, а также на странице Центра общественного здоровья Украины.
- В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 206 новых случаев. Это наибольшее количество случаев заражения, которое было зафиксировано за сутки в Украине с начала вспышки вируса.
- Летальные случаи среди пациентов с коронавирусом COVID-19 зафиксированы уже в 16 областях Украины.