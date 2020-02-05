В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале "1+1" связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

“Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала “1+1″, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом. Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда”, — отметили в СБУ.

Кроме того, сообщается, что следственные действия проводятся и у других лиц, которые “проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств”.

Ранее нардеп Александр Дубинский сообщил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях телеканала “1+1” в Киеве. Позже в спецслужбе подтвердили эту информацию, умолчав о причинах следственных действий. Сам Дубинский и журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводятся обыски, связали их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

Напомним, указанные записи распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.