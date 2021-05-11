Підприємство "Нові проєкти" з орбіти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем "Глибока" з ресурсами на 38 млрд грн.

Про це заявили голова СБУ Іван Баканов та генпрокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу.

Як сповіщалося, у вівторок генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри народним депутатам від “Опозиційної платформи — За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Одночасно з тим в приміщеннях нардепів проводили обшуки співробітники Служби безпеки.

За словами генпрокурорки, Віктору Медведчуку і його колезі Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Перший, стосується родовища “Глибока” в Чорному морі.

Венедіктова розповіла, що у 2012 році підприємство “Нові проєкти”, яке, на думку правоохоронців, пов’язане з Віктором Медведчуком, отримало дозвіл на користування родовищем. У березні 2015 року підозрювані передали окупаційній влади всю матеріальну і документальну базу родовища.

На брифінгу продемонстрували аудіозаписи розмов, на яких обговорюються деталі перереєстрації київського ТОВ “Нові проекти” у РФ та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.

Медведчук заявив, що “готовий заново реєструвати” своє підприємство після окупації, але вже як “російське”.

“…Без дій Медведчука і його спільників процес підготовки і розробки окупантом родовища зайняв би роки і потребував би значних матеріальних ресурсів”, — наголосила генпрокурорка.

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що метою переєстрації було бажання сплачувати податки не Україні, а країні-агресору. Він наголосив, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Віктора Медведчука і його почерк у правках до листа Путіну від імені підприємства.

“Поясню, про що мова: після анексії півострову, окупанти розпочали таку собі “націоналізацію” підприємств, ресурсів та іншого майна. Стартував процес незаконної перереєстрації юридичних осіб. І українські політики долучаються до розробки родовища на окупованій території та фактично допомагають державі-агресору, яка це родовище і забрала! За версією слідства, і це підтверджено експертизою суду, безпосередньо Медведчук, правив листа щодо цього проєкту, адресованого на адресу президента РФ Володимира Путіна. На нашу думку, взагалі є нонсенсом, що народний депутат України сприяє, а по факту – легітимізує окупацію Кримського півострова”, – підкреслив Баканов.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Зазначимо, що Венедіктова не вказала прізвища підозрюваних, але вказала склад злочинів. Нардепів підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За її словами, місцеперебування підозрюваного М. не вдалося встановити. Тому цим займається Служба безпеки України.

Водночас прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив #Буквам, що співробітники відомства проводять обшуки в домі кума Путіна Віктора Медведчука.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.