Такое заявление он сделал во время визита в указанный регион, информирует пресс-служба СБУ.
По словам Баканова, учитывая стратегическое расположение Одесской области, Служба безопасности будет уделять региону “еще больше внимание в своей работе”.
“Одесская область – самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем”, – подчеркнул Баканов.
Он уточнил, что особенности региона возлагают на сотрудников СБУ дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в области.
“Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне”, – заявил Баканов.
Среди ключевых приоритетов он также определил противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.
Во время поездки Баканов представил нового руководителя управления СБУ в Одесской области – Виктора Доровского.
Стоит отметить, что в СБУ не уточнили, спецслужбы каких государств пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе. Ранее сообщалось о попытках российских спецслужб реализовать в Одесской области проект “государственного образования” “Бессарабия” и расшатать таким образом ситуацию в регионе.
Одесская область граничит на западе с Молдовой, в частности, с непризнанным Приднестровьем, на юго-западе — с Румынией.
- На днях в Болгарии выступили против разделения Болградского района Одесской области. Депутаты болгарского парламента объявили, что Болгария “решительно не согласна” с административными изменениями в регионе Украины.
- Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием Болгарией декларации по административно-территориальной реформе в нашей стране.