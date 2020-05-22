Такое заявление он сделал во время визита в указанный регион, информирует пресс-служба СБУ.

По словам Баканова, учитывая стратегическое расположение Одесской области, Служба безопасности будет уделять региону “еще больше внимание в своей работе”.

“Одесская область – самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем”, – подчеркнул Баканов.

Он уточнил, что особенности региона возлагают на сотрудников СБУ дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в области.

“Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне”, – заявил Баканов.

Среди ключевых приоритетов он также определил противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.

Во время поездки Баканов представил нового руководителя управления СБУ в Одесской области – Виктора Доровского.

Стоит отметить, что в СБУ не уточнили, спецслужбы каких государств пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе. Ранее сообщалось о попытках российских спецслужб реализовать в Одесской области проект “государственного образования” “Бессарабия” и расшатать таким образом ситуацию в регионе.

Одесская область граничит на западе с Молдовой, в частности, с непризнанным Приднестровьем, на юго-западе — с Румынией.