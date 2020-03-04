Глава СБУ Иван Баканов уверяет, что рассмотрение "дела Гандзюк" ускорится после экстрадиции в Украину Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения.

Об этом он заявил, выступая с трибуны парламента, сообщает корреспондент #Букв.

“Хочу напомнить, что недавно Служба безопасности Украины, проводя совместную операцию с нашими партнерами, мы задержали Левина в Болгарии. Я уверен, что когда Левин приедет в Украину мы быстро ускорим рассмотрение дела по убийству Екатерины Ганздюк”, — сказал он.

Напомним, 4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. Отмечалось, что Левин является помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск.

24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. 27 января в Болгарии суд арестовал Алексея Левина на 40 суток.

22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать в Украину задержанного Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.