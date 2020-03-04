Об этом он заявил, выступая с трибуны парламента, сообщает корреспондент #Букв.
“Хочу напомнить, что недавно Служба безопасности Украины, проводя совместную операцию с нашими партнерами, мы задержали Левина в Болгарии. Я уверен, что когда Левин приедет в Украину мы быстро ускорим рассмотрение дела по убийству Екатерины Ганздюк”, — сказал он.
Напомним, 4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. Отмечалось, что Левин является помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск.
24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. 27 января в Болгарии суд арестовал Алексея Левина на 40 суток.
22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать в Украину задержанного Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
- В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам. Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года.
- Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому – помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО. 20 января 2020 года силовики проводили спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки, члены которой совершали насилие над людьми, поджигали чужое имущество. Местные СМИ называют главарем этой банды Игоря Павловского.