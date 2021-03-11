Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось, 26 февраля СНБО поручил Офиса генерального прокурора, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел отчитаться о расследовании резонансных преступлений, связанных с государственной изменой, дезертирством, террористической деятельностью и нарушением присяги.

В четверг, 11 марта, соответствующий доклад, подготовленный генпрокурором Ириной Венедиктовой был заслушан на заседании СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что со временем этот отчет будет в свободном доступе.

В тот же день СБУ опубликовала пресс-релиз на ту же тему, в котором отчиталась, что с 2014 года открыла более 16,6 тысячи уголовных производств по государственной измены и терроризма.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ. Среди резонансных дел спецслужба называет производства по артиллерийских обстрелах жилого массива Мариуполя, дело агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники, дело по факту решения и ведение агрессивной войны против Украины со стороны РФ, самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году тому подобное.

Баканов поблагодарил Офиса генпрокурора, МВД и другие правоохранительные органы за помощь в расследовании этих преступлений. Однако никакой информации относительно эффективности расследований (соотношение дел, переданных в суд, и дел, по которым уже вынесены приговоры и т.д.) глава СБУ не предоставил.