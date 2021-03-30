Covid-19 Украина

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В СБУ считают, что акция под ОПУ могла пойти на пользу России

Служба безопасности Украины считает, что Россия не была причастна к акции протеста под Офисом президента 20 марта, однако могла использовать этот инфоповод против Украины в информационной войне.

Вторник, 30 марта 2021, 17:56

Об этом с трибуны парламента заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщают #Букви. 

“Я всячески поддерживаю, когда люди активно проявляют свою гражданскую позицию, в частности, во время мирных протестов. Это свидетельствует о зрелости и демократичности нашего общества. Однако я вижу и обратную сторону этой медали. Поверьте, у нас достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы Российской Федерации в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции”, — сказал Баканов.

“Подчеркиваю, я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией был разведорган РФ. Но я четко говорю, что РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу. При этом патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами”, — добавил глава СБУ.

Завершая выступление, Баканов призвал граждан и политиков “осознавать последствия таких протестных акций”.

“СБУ делает все возможное, чтобы заблаговременно снять с повестки дня или нейтрализовать любые угрозы государственной безопасности. Но противодействовать угрозам станет значительно проще, когда само общество будет ориентироваться на поиск единства, а не разжигание конфликтов, искусственно инспирированных извне”, — заявил он.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

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21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

  • лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
  • представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
  • ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
  • ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
  • Гаджимурадов Давид.

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24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

29 марта Ратушного поместили под домашний арест. 

Теги: Офис Президента, Служба безопасности, акция протеста, Иван Баканов, СБУ, Служба безопасности

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