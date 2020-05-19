В Службе безопасности Украины заявили, что журналист Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с "экс-генпрокурором" Крыма Натальей Поклонской и одним из главарей боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным. Соответственно заявление Гордона накануне о том, что интервью были сняты при содействии украинских правоохранителей - неправда.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

“Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона”, – говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что вся информация, которая была озвучена в этих интервью, уже подробно анализируется на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны.