Об этом говорится в заявлении СБУ.
“Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона”, – говорится в сообщении.
В СБУ также отметили, что вся информация, которая была озвучена в этих интервью, уже подробно анализируется на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны.
- 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделе ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
- Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.
- В свою очередь Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.