Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Таким образом в спецслужбе отреагировали на заявление Гуфа, что он планирует совершить концертный тур по 8 городам Украины.
“Недавно на своей Instagram-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же – рэпер Гуф, анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму – до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может лишь во сне”, – подчеркнули в СБУ.
Как известно, в марте 2016 года в нескольких городах Украины должны были состояться концерты Гуфа, однако они были отменены, поскольку исполнителю запретили въезд в нашу страну.
Причиной тому послужили неоднократные выступления рэпера в незаконно аннексированном Крыму.
В интервью российской журналистке, телеведущей и кандидатке в президенты РФ на выборах 2018 года Ксении Собчак Гуф заявил, что дает концерты в Крыму потому, что ему “все равно, кто платит”.
- Рэпер из РФ Алексей Долматов (Guf), неоднократно выступавший в Крыму после незаконной аннексии, на днях заявил, что откроет магазин в Киеве, и анонсировал тур по Украине.