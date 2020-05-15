Российскому рэперу Гуфу (Guf, настоящее имя Алексей Долматов) запрещен въезд в Украину минимум до марта 2021 года, поэтому он может посетить нашу страну "лишь во сне".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Таким образом в спецслужбе отреагировали на заявление Гуфа, что он планирует совершить концертный тур по 8 городам Украины.

“Недавно на своей Instagram-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же – рэпер Гуф, анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму – до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может лишь во сне”, – подчеркнули в СБУ.

Как известно, в марте 2016 года в нескольких городах Украины должны были состояться концерты Гуфа, однако они были отменены, поскольку исполнителю запретили въезд в нашу страну.

Причиной тому послужили неоднократные выступления рэпера в незаконно аннексированном Крыму.

В интервью российской журналистке, телеведущей и кандидатке в президенты РФ на выборах 2018 года Ксении Собчак Гуф заявил, что дает концерты в Крыму потому, что ему “все равно, кто платит”.