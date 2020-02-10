Службе безопасности Украины заявила о предотвращении заказного убийства активиста из Ровно, который выступает против незаконной добычи янтаря и вырубки леса.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По информации СБУ, ранее судимый житель Ровно подыскивал киллеров для убийства местного активиста, который противодействовал схемам хищения янтаря и древесины на территории региона.

“Правоохранители установили, что активист из-за своей гражданской позицию мешал злоумышленнику наладить сделки о нелегальной добыче янтаря и вырубке лесов. К теневому бизнесу фигурант делу планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов”, — говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, для совершения преступления организатор передал “киллеру” гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Правоохранители сымитировали обстановку преступления и задержали его заказчика.

“Правоохранители задержали заказчика в областном центре во время отчета “киллера” перед организатором преступления. Задержанному осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — отметили в спецслужбе.

Задержанному инкриминируют умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 п. 11 ст. 115 Уголовного Кодекса). Продолжаются следственные действия.