Об этом свидетельствуют итоги работы департамента контрразведки за 2019 год, сообщает пресс-служба СБУ.
“Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств – 6 человек стали в Украине персонами нон грата”, – говорится в сообщении.
Например, на Львовщине разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.
Кроме того, в 2019 году начали 51 уголовное производство в рамках контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 22 человека осуждены за нарушение правил международных передач.
В СБУ также добавили, что силовики предупредили незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 миллионов гривен.
- Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.