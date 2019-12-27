В Службе безопасности Украины заявили, что в течение 2019 года разоблачила 6 шпионов, работавших под прикрытием дипломатических представительств.

Об этом свидетельствуют итоги работы департамента контрразведки за 2019 год, сообщает пресс-служба СБУ.

“Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств – 6 человек стали в Украине персонами нон грата”, – говорится в сообщении.

Например, на Львовщине разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.

Кроме того, в 2019 году начали 51 уголовное производство в рамках контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 22 человека осуждены за нарушение правил международных передач.

В СБУ также добавили, что силовики предупредили незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 миллионов гривен.