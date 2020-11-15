Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Избирательные участки традиционно открылись в 8:00 будут работать до 20:00.
Повторное голосование состоится в таких городах:
• Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
• Краматорск (Донецкая область)
• Луцк (Волынская область)
• Одесса (Одесская область)
• Сумы (Сумская область);
• Украинка (Киевская область)
• Херсон (Херсонская область).
Отмечается, что голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса.
- Ранее #Буквы рассказывали, за кого и как будут голосовать украинцы 15 ноября.