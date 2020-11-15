Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Избирательные участки традиционно открылись в 8:00 будут работать до 20:00.

Повторное голосование состоится в таких городах:

• Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

• Краматорск (Донецкая область)

• Луцк (Волынская область)

• Одесса (Одесская область)

• Сумы (Сумская область);

• Украинка (Киевская область)

• Херсон (Херсонская область).

Отмечается, что голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса.