Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В сообщении сказано, что президент предлагает назначить Дейтона чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине.

Комментируя назначение нового посла США в Украине – генерал-лейтенанта Кита Дейтона – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его “классным мужиком”.

“Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков”, – объяснил министр.

Справка. Дейтон – старший советник США по обороне в Украине.

С 2010 года генерал-лейтенанта в отставке Дейтон был директором Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия).

Дейтон 40 лет служил в армии США. Он работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также был директором по стратегии, планам и политике в Пентагоне, военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.