В воскресенье, 1 марта, Джонсон разослал коллегам письмо с сообщением о своем плане предъявить Телиженко повестку после принудительного голосования. В письме он заявил, что “убежден, что получение документов и информации г-на Телиженко о Blue Star Strategies является важной частью расследования” дела Burisma.
“Я искренне надеюсь, что члены Комитета согласятся и поддержат эту повестку”, — отметил Джонсон.
В случае, если идея Джонсона будет одобрена, это будет первая повестка в Сенат, выданная республиканцами в рамках расследования “дела Байдена”.
Стоит отметить, что Джонсон отправил письмо на следующий день после того, как Джо Байден был объявлен победителем первичных выборов в Южной Каролине. Однако в разговоре с журналистами Джонсон отрицал, что победа Байдена и его решение вызвать свидетеля Телиженко связаны.
“Мое внимание не сосредоточено на Джо Байдене или Хантере Байдене. … Так уж сложилось, что Джо Байден и Хантер Байден связаны со всей украинской проблемой”, — сказал Джонсон.
- Ранее сообщалось, что группа российских хакеров пыталась взламывать сайты газовой компании Burisma в поисках компромата против сына экс-вице-президента США Хантера Байдена.
- В январе генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял, что от США не поступало просьб относительно совместного расследования дел, связанных с газовой компанией Burisma, где ранее работал сын экс-вице-президента Джо Байдена.