Об этом сообщает Washington Post.
Сенатор-республиканец, председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Рон Джонсон готовится вызвать в суд свидетеля, связанного с украинской газовой компанией Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден.Речь идет об Андрее Телиженко —  украинском экс-чиновнике, которые ранее занимал посты в Генеральной прокуратуре и посольстве США в Украине, а также работал в компания Blue Star Strategies, представляющей Burisma в США.

В воскресенье, 1 марта, Джонсон разослал коллегам письмо с сообщением о своем плане предъявить Телиженко повестку после принудительного голосования. В письме он заявил, что “убежден, что получение документов и информации г-на Телиженко о Blue Star Strategies является важной частью расследования” дела Burisma.

“Я искренне надеюсь, что члены Комитета согласятся и поддержат эту повестку”, — отметил Джонсон.

В случае, если идея Джонсона будет одобрена, это будет первая повестка в Сенат, выданная республиканцами в рамках расследования “дела Байдена”.

Стоит отметить, что Джонсон отправил письмо на следующий день после того, как Джо Байден был объявлен победителем первичных выборов в Южной Каролине. Однако в разговоре с журналистами Джонсон отрицал, что победа Байдена и его решение вызвать свидетеля Телиженко связаны.

“Мое внимание не сосредоточено на Джо Байдене или Хантере Байдене. … Так уж сложилось, что Джо Байден и Хантер Байден связаны со всей украинской проблемой”, — сказал Джонсон.