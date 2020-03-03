В воскресенье, 1 марта, Джонсон разослал коллегам письмо с сообщением о своем плане предъявить Телиженко повестку после принудительного голосования. В письме он заявил, что “убежден, что получение документов и информации г-на Телиженко о Blue Star Strategies является важной частью расследования” дела Burisma.

В случае, если идея Джонсона будет одобрена, это будет первая повестка в Сенат, выданная республиканцами в рамках расследования “дела Байдена”.

Стоит отметить, что Джонсон отправил письмо на следующий день после того, как Джо Байден был объявлен победителем первичных выборов в Южной Каролине. Однако в разговоре с журналистами Джонсон отрицал, что победа Байдена и его решение вызвать свидетеля Телиженко связаны.

“Мое внимание не сосредоточено на Джо Байдене или Хантере Байдене. … Так уж сложилось, что Джо Байден и Хантер Байден связаны со всей украинской проблемой”, — сказал Джонсон.