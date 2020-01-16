Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что сегодня в Сенате зачитают две статьи импичмента президенту Дональду Трампу.

При этом отмечается, что сегодняшние события скорее являются процедурными.

“В то время как презентация статей означает официальный старт слушаний, они не начнутся до следующего вторника”, – сказано в материале.

Сообщается, что сенатор и глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф начал зачитывать первую статью импичмента, которая касается злоупотребления властью Трампом.

Позднее ожидается присяга главы Верховного Суда Джона Робертса и двух сенаторов, которые будут задействованы в слушаниях как жюри.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.