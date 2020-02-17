В четверг, 13 февраля, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл инициировал голосование за запрет на аборты в 20-недель и законопроект, известный как "Закон о выживших после абортов".

Об этом пишет издание Vice.

Хотя ни один из них, как ожидается, не достигнет порога в 60 голосов, который необходим для принятия решения.

Что предусматривает законопроект?

Сторонники говорят, что законопроект на самом деле не об ограничении абортов. Речь идет о спасении жизней новорожденных.

“Это гарантирует, что ребенку, родившемуся живым во время искусственного аборта, будет предоставлен тот же уровень медицинской помощи, что и любому другому ребенку того же гестационного возраста”, – сказал сенатор от штата Небраска Бен Сасс во время слушаний в комитете Сената.

Часто ли дети рождаются после неудачных попыток аборта?

Нет. Но существуют ситуации, когда из-за неотложной медицинской помощи или аномалий плода женщина должна родить ребенка, который не проживет долго после рождения. Эта женщина, посоветовавшись со своими врачами, может затем позволить ребенку родиться естественным путем.

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Плоды, как правило, становятся жизнеспособными, то есть способны выживать вне матки, примерно на 24 неделе беременности. Только крошечная доля абортов проводится так поздно: в целом по стране около 1,3 % абортов выполняется во время или после 21 недели беременности.

Крайне редко бывает, когда у младенцев появляются признаки жизни после попыток аборта. По данным Associated Press, в период с 2003 по 2014 год было зафиксировано 143 случая смерти детей, родившихся живыми во время неудачных абортов.

Врачи и группы по репродуктивному здоровью говорят, что аборты часто происходят из-за того, что у плода серьезное заболевание. По их мнению, законопроект “Рожденный живым” повлияет на способность семьи справляться с этими сложными ситуациями.

“Это лишит семьи возможности самим решать, как они хотели бы провести последние минуты со своим умирающим ребенком. Вместо этого законодательство может требовать, чтобы ребенка забирали из рук родителей в последние часы и дни жизни и предоставляли медицинскую помощь, которая противоречит принятому ими решению”, – сказала Фатима Госс Грейвс, президент и исполнительный директор Национального женского юридического центра.

Сторонники права на аборт указывают, что новый законопроект призван штрафовать врачей, которые, по словам Госс Грэйвз, могут бояться помогать беременным пациентам.

Будет ли проголосован законопроект?

Возможно нет. Однако в прошлом году три демократа проголосовали за законопроект “Рожденный живым”.

В феврале прошлого года демократ, губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм случайно распалил противников абортов по всей стране, когда говорил о законопроекте штата о внесении поправок в законы об абортах в третьем триместре.

“Если мать рожает, я могу точно сказать, что произойдет. Младенец будет рожден. Младенцу обеспечат комфортные условия. Его реанимируют, если этого пожелают мать и семья”, – сказал губернатор.

Нортэм, по-видимому, имел в виду те случаи, когда женщина должна родить потенциально нежизнеспособного ребенка, которому потребуется экстренная помощь. Но консерваторы воспринимают комментарии Нортэма как одобрение детоубийства и доказательство необходимости защиты от абортов в третьем триместре.

В интервью американскому каналу NBC в 1999 году Дональд Трамп говорил, что он “ненавидит аборты”, но “поддерживает политику “За выбор” и никогда не будет запрещать аборты. А уже в январе 2020 года президент Трамп выступил на марше противников абортов и заявил, что поддерживает движение “За жизнь”.

Стоит отметить, что в этом году в США пройдут очередные президентские выборы.