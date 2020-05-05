Соответствующая информация была опубликована на сайте политической партии “Слуга народа”.

По словам главы комитета парламента по вопросам образования, науки и инновация Сергея Бабака, в сентября украинские школьники смогут перейти к смешанному образованию. Таким образом часть учебного процесса может быть перенесена в онлайн-режим.

“Во-первых, мы планируем развивать онлайн-школу и в дальнейшем. Полностью отснимем учебный год и оставим все уроки в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе”, – сказал он.

При этом также будет создана икнлюзивная онлайн-школа.

“Все дети, независимо от возможностей, должны иметь равный доступ к знаниям. Именно поэтому мы уже добавляем к видеоуроков титрования для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также начали делать уроки для детей с нарушением зрения – с тифлоперекладом”, – заявил Бабак.

Помимо того, в следующем учебном году в Украине планируется ввести электронные дневники.

“Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть и тем самым существенно облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям. Ведь вы легко и в любой момент сможете посмотреть успехи вашего ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь в обучении”, – пояснил глава комитета.