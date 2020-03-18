Об этом заявил президент страны Александар Вучич.
Комендантский час введен с 8 вечера до 5 утра.
В этот промежуток времени на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.
Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев. Сейчас в стране порядка 7 тысяч беженцев.
Также сообщается, что гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.
На данный момент, в Сербии зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.
В продуктовых магазинах Сербии нет муки и сахара, в аптеках – средств для дезинфекции.
- Страны-члены Европейского союза согласились с 17 марта закрыть границы на 30 дней. Ограничение коснется иностранных граждан, которые не входят в блок.