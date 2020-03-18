Правительство Сербии приняло решение о введение комендантского часа с 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

Комендантский час введен с 8 вечера до 5 утра.

В этот промежуток времени на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев. Сейчас в стране порядка 7 тысяч беженцев.

Также сообщается, что гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

На данный момент, в Сербии зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.

В продуктовых магазинах Сербии нет муки и сахара, в аптеках – средств для дезинфекции.