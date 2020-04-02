В Сербии задержали журналистку за материал об эпидемии COVID-19

В Сербии, 1 апреля, полиция задержала журналистку, обвинив ее в том, что она провоцирует общественные волнения и подрывает репутацию больниц во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает европейское издание Euroactiv.

Сербскую журналистку Ану Лалич, которая работает в новостном издании Nova.rs, полиция задержала в среду, 1 апреля. Ее обвинили в том что она создает социальное напряжение в обществе. В своей статье накануне Лалич написала о нехватке защитных средств для медицинского персонала в одной из больниц в северной провинции Воеводина.

В среду Лалич опубликовал статью под названием “Клинический центр Воеводины на пределе: у медсестер нет защитных средств”.

После опубликованного материала медицинский персонал больницы отказался без защитного снаряжения оказывать помощь. После этого в больницу были направлены защитные средства. Однако, в больнице обвинили журналистку в том что она сеет панику и подрывает репутации медучреждения.

Под давлением общественности журналистку отпустили на следующий день.

После этого премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила о чрезвычайном указе которым запрещается распространение информации о коронавирусе кому-либо, кроме официальных лиц.

После освобождения Лалич сказала, что не жалеет о публикации своей истории.

Сербия является наиболее пострадавшей страной в регионе: в настоящий момент зарегистрировано 1 060 подтвержденных случаев COVID-19 и 28 смертельных случаев из 14 371 человек, которые прошли тестирование.