Об этом сообщают местные СМИ.
По сообщению Reuters, министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил о коронавирусной инфекции у мужчины, которые ранее ездил в Будапешт (Венгрия).
Он отметил, что коронавирус обнаружили у 43-летнего мужчины, который до этого путешествовал в Будапеште (Венгрия). На данный момент мужчина чувствует себя хорошо.
В то же время министерство здравоохранения Нидерландов подтвердило первую смерть в результате заболевания коронавирусом.
Первым от коронавируса в стране умер 86-летний мужчина из Роттердама.
Также сообщается, что в стране официально подтверждены 82 случая заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 6 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3 383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.