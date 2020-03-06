В Сербии медики зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом Covid-19, тогда как в Нидерландах – первый летальный случай.

Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщению Reuters, министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил о коронавирусной инфекции у мужчины, которые ранее ездил в Будапешт (Венгрия).

Он отметил, что коронавирус обнаружили у 43-летнего мужчины, который до этого путешествовал в Будапеште (Венгрия). На данный момент мужчина чувствует себя хорошо.

В то же время министерство здравоохранения Нидерландов подтвердило первую смерть в результате заболевания коронавирусом.

Первым от коронавируса в стране умер 86-летний мужчина из Роттердама.

Также сообщается, что в стране официально подтверждены 82 случая заболевания коронавирусом.