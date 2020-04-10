Уже в середине апреля в украинских супермаркетах может возникнуть дефицит лимонов.

Об этом идет речь в статье #Букв “Гречка и мука уже есть, а лимоны? Будут ли перебои с продуктами и как выросли цены в супермаркетах”.

Так, сейчас наблюдается резкий рост стоимости лимонов в магазинах. В Национальном банке Украины повышение цен на “продукты-антисептики” (чеснок, лук, лимоны и имбирь) объясняют влиянием курса гривны, поскольку лимоны и чеснок в нашу страну преимущественно импортируются из Турции и Китая.

В свою очередь директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева сообщила в комментарии журналистам, что уже в середине апреля лимоны могут вообще исчезнуть с полок украинских супермаркетов из-за закрытия рынка Турции и возможных трудностей с поставками из Испании.

“Украина импортирует в год около 55 тыс. т лимонов. Поставки из Турции составляют более 60 % общего объема. В связи с закрытием рынка Турции продукция из этой страны будет замещаться продукцией из Южной Америки, ведь Аргентина — второй после Турции поставщик лимонов в Украину”, – отметила она.

В то же время представители сетей супермаркетов заверили #Буквы, что такой ситуации не будет, поскольку у них достаточно товарного запаса и есть прямые контакты с поставщиками.

Ранее Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Запрет действует до 31 августа 2020 года.