Фотографии вспыли в Twitter-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты.
На фото Шуфрич с оружием в руках позирует с убитыми им животными.
Отметим, что на страницах нардепа в соцсетях эти фото отсутствуют. Единственный источник, где опубликованы соответствующие снимки – сайт africatrophyhunting.com компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич ориентировочно в 2015 году.
Один из снимков — с мертвой редкой антилопой ориксом. В подписи к снимку с антилопой говорится, что Шуфрич охотился на супер редкого золотого орикса в южноафриканской пустыне Калахари.
Фото: africatrophyhunting.com
Согласно информации на сайте africatrophyhunting.com, на снимках с Шуфричем изображен редкий черный носорог из Восточной Африки. Животное было убито на сафари в ЮАР.
- В июле 2019 года всплыли фото с убитыми животными, на которых запечатлен еще один депутат от ОПЗЖ – Владимир Кальцев.