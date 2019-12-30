В Сети появились фотографии депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Нестора Шуфрича с убитыми африканскими животными.

Фотографии вспыли в Twitter-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты.

На фото Шуфрич с оружием в руках позирует с убитыми им животными.

Отметим, что на страницах нардепа в соцсетях эти фото отсутствуют. Единственный источник, где опубликованы соответствующие снимки – сайт africatrophyhunting.com компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич ориентировочно в 2015 году.

Один из снимков — с мертвой редкой антилопой ориксом. В подписи к снимку с антилопой говорится, что Шуфрич охотился на супер редкого золотого орикса в южноафриканской пустыне Калахари.

Фото: africatrophyhunting.com

Согласно информации на сайте africatrophyhunting.com, на снимках с Шуфричем изображен редкий черный носорог из Восточной Африки. Животное было убито на сафари в ЮАР.