В Сети опубликовали "темники", которые призваны объяснить депутатам, как нужно реагировать на сексистский скандал при участии руководства "слуг" Александра Корниенко и Давида Арахамии. В партии отрицают, что были подготовлены такие документы.

Внутренний документ политической силы “Слуга народа” опубликовал телеграм-канал “Темники Банковой”.

Автор канала отмечает, что данная инструкция подготовлена советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком, которого ранее называли “ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, черный пиар и другую нечесть, которая выходит из 383 кабинета ОПУ”.

Так, “темник”, или как его называют в партии “месседж-бокс”, начинается с краткого пересказа вчерашнего скандала. Негативным фактором от этого в партии считают упоминание в беседе Корниенко и Арахамии президента Зеленского, “как потенциального соучастника” сексистских дискуссий.

Также для “слуг” расписали следующие задачи, которые им необходимо решить во время публичной реакции на инцидент:

Не допустить втягивания в скандал президента Украины В. Зеленского и главы Офиса Президента А. Ермака

Нивелировать информационный повод, деактивировать информационную бомбу на стадии “взлета”

Указать на заказную природу появления данного скандала.

Общая рекомендация для всех “слуг народа”, которых партия назначила спикерами, является полное игнорирование скандала. В документе утверждается, что этот инцидент является “темой одного вечера”. Однако если игнорировать скандал не получается, “слугам” советуют вообще не упоминать имени одного из его участников, главы партии Корниенко. Весь акцент спикеры обязаны, согласно документу, сместить на главу фракции Арахамию.

В документе опубликованы три основные ключевые тезисы, которые представители “Слуги народа” обязаны доносить своему электорату.

Первый тезис: “Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой”.

Технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция не может иметь признаки монтажа. В момент, когда пресс-конференция Корниенко и Арахамии в Николаеве еще не началась, камера местного издания “НикВести” записала их откровенный разговор об Аллавердиевой, чья фамилия отчетливо произносится главой партии.

Второй тезис: “Целью вброса данной “сенсации” являлась попытка дестабилизировать команду президента и ее лидеров, создать внутренний конфликт внутри политической силы… Стояли ли за этим местные николаевские кланы или более крупные силы – открытый вопрос”.

Третий тезис: “Слуга народа” это народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества… “мужские разговоры” это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием бравых лозунгов и красивых ораторских речей, как это было во времена П.О. Порошенко”.

В целом, в “Слуге народа” не оценивают этот скандал, как разрушительный для репутации политической силы. По мнению технологов партии, после сексистского сканадала произойдет “эффект айкидо” и “слуги” обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента даже заработают дополнительные “политические баллы”.

В пресс-службе партии #Буквам заявили, что опубликованный определенными блогерами и СМИ так называемый “месседж бокс” медиа-офисом “Слуги народа” не готовился, соответственно – депутатам не отправлялся.

“Партия и фракция к этому документу – ежели он существует на самом деле – не имеет никакого отношения”, – отметили в пресс-службе партии.

Отмечается, что официальная позиция отражена в видеообращении главы партии Александра Корниенко.

Депутат от “Слуги народа” Татьяна Цыба в комментарии #Буквам отметила, что “ни разу не видела подобное, хотя координирует пресс-секретарей депутатов.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”. В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да”.