В Сеть слили аудиозапись закрытого мероприятия в 2016 году, на котором экс-мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг называл сенатора от штата Массачусетса Элизабет Уоррен "страшной", а также пообещал "защищать банки".

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Блумберг самостоятельно финансирует свою избирательную кампанию. Тратя миллионы долларов, Блумберг заявляет, что тратит деньги “ради продвижения прогрессивных целей” и победы над Дональдом Трампом в ноябре.

Пять дней назад в Сети опубликовали аудиозапись с закрытого мероприятия инвестиционного банка Goldman Sachs в 2016 году. Записи анонимно прислали в редакцию телеканала. Автор утверждал, что работал в коллективе банка на протяжении 14 лет. Вместе с публикацией аудиозаписи Блумбергу предлагали самостоятельно снять свою кандидатуру с выборов.

После того как кандидат не отреагировал, запись выложили в Сеть. В кампании Блумберга подтвердили подлинность записей.

Блумберг действительно был на закрытом мероприятии в июне 2016 года.

О “защите банков” и “неравенстве”

В заявлениях Блумберг говорил о том, что призван “защищать банки”. Но сейчас у кандидата такие его заявления назвали шуткой.

“Это было шуткой… В других частях речи Майкл говорит очень состоятельным американцам, что им нужно преодолеть свою зависимость от легких денег, что усугубляет неравенство в доходах в Америке”, – отметили в кампании Блумберга.

Также на записи слышно, как политик высказывается о необходимости решить проблему неравенства внутри США, иначе общество “взорвется”.

“Для начала, во время предвыборной кампании я заявлю о защите банков… Вы же понимаете. Это будет прекрасно “продаваться” в этой стране”, – говорил политик.

“А если серьезно, кто-то должен встать и делать то, что нам нужно. Здоровая банковская система, которая будет рисковать, потому что именно она создает рабочие места для всех. И никто не хочет этого говорить. Проблема в том, что эти кампании связаны с лозунгами, а не с проблемами. И на этих выборах (в 2016 году) вы увидите, что люди голосуют, и они либо любят, либо ненавидят, в основном ненавидят обоих, но кого-то ненавидят меньше”, – добавил он.

Президентские амбиции в 2016 году

На этом же мероприятии Блумберг заявил, что готов был стать независимым кандидатов на ряду с республиканцем Дональдом Трампом и представительницей демократов Хиллари Клинтон. Тогда опросы в 50 штатах показали, что он наберет не больше трети голосов, потому Блумберг решил не тратить деньги на избирательную кампанию, которая изначально обречена.

Он также сказал, что повысил бы процентные ставки, если бы он был президентом, и призвал принять торговое соглашение Транстихоокеанского партнерства, из которого Трамп в конечном счете вывел США.

Критика Барака Обамы

Говоря о тогдашнем президенте Бараке Обаме, Блумберг заявил, что считает его методы работы “несовременными”, а также отметил, что республиканец Митт Ромни сделал бы гораздо больше на президентском посту, если бы его избрали президентом.

“Когда избирали во второй раз Обаму, я закулисно одобрял его деятельность. Говорил, что он делал правильные вещи, но на самом деле – он ничего не сделал, он не сделал того, что я считаю важным. Ромни гораздо лучше сделал бы эту работу. Но Ромни не придерживался определенных ценностей, которые были у него, пока он был губернатором Массачусетса”, – говорил Блумберг.

После обнародования записей на такое заявление отреагировали в кампании экс-вице-президента США при Бараке Обаме Джо Байдена.

“Блумберг возможно изменил свой статус при регистрации (представитель Демократической партии), но он все еще в глубине души республиканец”, – отметил представитель Байдена.

“Страшная” Элизабет Уоррен

Также он говорил, что сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – “страшная” представительница левых политических лиц.

Так он ответил в контексте вопроса об увеличении количества прогрессивных политиков в США.

Климатические изменения

Блумберг раскритиковал “сумасшествие безопасных зон и триггеров” в студенческих городках и “страх неизвестного” за влияние на интеллектуальное разнообразие в кампусах.

Блумберг, который отстаивал местные климатические инициативы и выделил миллионы долларов на борьбу с климатическими изменениями, заявил, что мир должен отказаться от угля.

Он отметил, что если поставить на чаши весов рабочие места 200 шахтеров против 100 тысяч дней жизни конкретного человека, то последнее перевесит.

В связи с этим, он считает, что со временем все равно придется отказаться от угля ради будущего планеты, хоть это и будет “тяжелой битвой”.