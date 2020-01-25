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Совещание состоялось в сентябре прошлого года.

На заседании обсуждался вариант того, как можно заставить региональную власть заставить покупать газ наперед, чтобы обеспечить себя голубым топливом на отопительный сезон. При этом, другие проекты, направленные на развитие регионов, остались бы без финансирования на несколько месяцев. Чтобы следовать схеме Кабмина, на местах пришлось бы нарушать бюджетный кодекс, финансируя расходную статью из фонда развития.

Цель схемы – получить одобрение от МВФ по одному из пунктов требований.

На записи слышны голоса, возможно, Премьер-министра Алексея Гончарука, министра энергетики Алексея Оржеля, министра экономики Тимофея Милованова, главы НАК “Нафтогаза” Андрея Коболева, заместителя министра финансов Василия Шкуракова. Их оппонентом в беседе была ныне уволенная министр развития громад и территорий Алена Бабак.

Милованов: А кто руководит этим сборищем?

Оржель: Премьер-министр.

Милованов: А кто вместо него?

Оржель: Министр экономики.

Милованов: Министр экономики? Значит пока что я объявляю в заседании сборищу перерыв, пока премьер-министр не придет.

На такой позитивной ноте с долей юмора министры начали разговор. А дальше пошел разговор по сути – что делать с долгами за газ и отопление на местах и как проблему можно решить.

Бабак: А мне все равно. Это Фонд держмайна. Пусть рассказывает тогда, почему у него теплоцентрали не рассчитываются за газ. Мне как бы все равно.

Милованов: Це не державницька позиція.

Оржель: Не важно. 90 НЕ 90. Я говорю, что ПСО все равно нужно оставаться, чтобы мы могли обеспечить стабильность тарифов на тепловую энергию. Я в этом убеждал сегодня МВФ очень настойчиво. Потому что если будет скачок цены на газ, то мы даже не сможем заложить это в тарифы для теплоснабжающих. Теплопоставщики сгенерированы долги. Я тогда предложу всем – то есть министр экономики, – несмотря на то, что у нас есть позиция отказа от ПСО, от регулируемых цен? …, которые уменьшают же … для обеспечения интересов. Рассмотреть возможность убеждению МВФ что ПСО мы 100% отказываемся от 1.04.

Шкураков: 05.

Гончарук: Этого не будет. Они на это не пойдут. Мы можем обосновывать это какой-то логикой … Я думаю, что они просто тянут, чтобы провести нас через кризис … У нас есть факт, свершившийся, что с 1 января должен быть стоп. Вопрос – последствия.

Оржель: Последствия? Я, кстати, сегодня говорил, что, в принципе, у нас государственная компания будет зарабатывать больше денег. Но на что я обратил внимание МВФ. У нас на этом могут заработать, на значительном скачке цен, и могут заработать коммерческие поставщики. То есть поставщики, которые предлагают предложения на рынке, тоже могут зарабатывать.

Коболев: Нет. Этот спрос не является платежеспособным. Но они на это никогда не пойдут. Мы имеем опыт с Киевом, когда господин Кличко пробовал. Все адекватные продавцы отозвали своих менеджеров, потому что сказали, что заработать невозможно. Но если города проанвансуваты газ поднять сейчас, тогда будут экономические основания, ни МВФ, никто не сможет оспорить. Купиты газ сейчас, зафиксировать его с городами, рассчитаться за него сейчас и сидеть ждать.

Давайте сделаем по-другому. Давайте поменяем Бюджетный кодекс и дадим право местным властям покупать газ в подземке и финансировать это через возвратную финансовую помощь. У нас есть интерес города Харьков. В понедельник Андрей едет к ним на переговоры. Дай Бог, чтобы они на это купились!

Бабак: Но не у всех же есть этот ресурс.

Гончарук: Этого ресурса 1,8 млрд.

Бабак: А люди получают тепло во всех населенных пунктах.

Коболев: Киев, Харьков, Одесса, Днепр. У них есть остатки на счетах. И надо право эти остатки именно отдать возвратной финансовой помощью.

Бабак: Это изменения в Бюджетный кодекс по распределению бюджета развития, который по сути лежит на счетах. А это нельзя! Это вытраты споживання, а не витрати розвитку.

Коболев: Идея в чем! Эти люди дают возвратную финансовую помощь. Понимаете?

Оржель: Они сэкономят на газе.

Бабак: Они ничего не сэкономят. Они все потеряют. Только государство сэкономит на субсидиях, но не местное самоуправление. Это ресурс местного самоуправления на развитие, которым вы проавансируете витрати споживання.

Гончарук: Это простой механизм. Это идеалистическая картина. Ты никого не спросишь. Ну нет механизма спросить. Давайте поймем простую вещь. У нас есть идея. Идея неплохая. Когда мы ее прошлый раз обсуждали, мы пришли к выводу, что любая попытка заставить их это сделать – это время. Мы посчитали, посмотрели… Когда нам удастся создастся механизм заставить, то не раньше, чем конец октября никак. Это будет административный инструмент. Поэтому возник вопрос, а может кто-то хочет. Есть Харьков. Я правильно понимаю, что есть ограничения какие-то? Ограничения надо снять.

Бабак: Это Бюджетный кодекс.

Гончарук: Мы можем сказать. Мы даем свободу. Ок? Хотите? А после этого мы можем в диалоге к этому стимулировать.

Бабак: Есть идеология бюджетного кодекса и бюджетного развития.

Шкураков: Там просто разница во времени, когда деньги будут возвращаться. Там нужно продумать эту историю.

Коболев: Так это три месяца. Они просто приостановят свое развитие на три-четыре месяца. Мы в этом не видим проблемы ну или просто в Антимонопольном заблокировать согласование соцпомощи. И все.

Бабак: Ну это на самом деле идеологические вещи. Бюджетный кодекс сформировался по определенным принципам.

Гончарук: Но мы говорим о чрезвычайной ситуации? Здесь и сейчас.

Бабак: Нет. Это Бюджетный кодекс – не чрезвычайная ситуация. Бюджетный кодекс – это идеология формирования бюджетов. Есть доходы, есть расходы.

Гончарук: Нет. Они (МВФ) хотят тебя пропустить через кризис, чтобы ты потом назад не отыграл… Все просто.

Коболев: И наша ситуация с Кривым Рогом доказывает правильность этой идеологии.

Эти долги миллиардные потом спишутся в ноль и выставятся Минфину.

Гончарук: Если подвести итог сегодняшнего совещания. Мы о чем-то договорились?

Оржель: Мы договорились о том, что появилась задача отработать по местным советам, чтобы использовать их для закупки газа на сейчас. Отопительный период.