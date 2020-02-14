Об этом сообщается на странице провайдера в Facebook.
“На основателя Ланет, известного бизнесмена Виктора Мазура, было совершено покушение. 4 февраля 2020 года в сторону его дома бросили боевую гранату. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал”, – говорится в сообщении.
По факту инцидента полицией было открыто уголовное дело.
При этом преступление было квалифицировано правоохранителями как “хулиганство”, но сам Мазур и его адвокат допускают, что причиной покушения может стать конфликт по поводу отключения сетью “Ланет” телевизионного канала Newsone.
“Менеджеры Newsone убеждали его (Мазура – Ред.), что возобновление трансляции канала в его личных интересах, иначе “будет поздно”. Встречу с руководством канала, которая должна была произойти 4 февраля (в этот же день вечером прилетела граната), Мазур отменил”, – сказано в сообщении.
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