В столице у дома основателя сети "Ланет" взорвали боевую гранату. Предполагают, что это покушение из-за отключения в сети телеканала Newsone.

Об этом сообщается на странице провайдера в Facebook.

“На основателя Ланет, известного бизнесмена Виктора Мазура, было совершено покушение. 4 февраля 2020 года в сторону его дома бросили боевую гранату. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал”, – говорится в сообщении.

По факту инцидента полицией было открыто уголовное дело.

При этом преступление было квалифицировано правоохранителями как “хулиганство”, но сам Мазур и его адвокат допускают, что причиной покушения может стать конфликт по поводу отключения сетью “Ланет” телевизионного канала Newsone.

“Менеджеры Newsone убеждали его (Мазура – Ред.), что возобновление трансляции канала в его личных интересах, иначе “будет поздно”. Встречу с руководством канала, которая должна была произойти 4 февраля (в этот же день вечером прилетела граната), Мазур отменил”, – сказано в сообщении.