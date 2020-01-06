Пользователь Энтони Хирси (Anthony Hearsey) сделал 3D-визуализацию пожаров в Австралии, которые имели место на протяжении месяца. Но в сетях пользователи публикуют этот снимок, как фото NASA, из-за чего другие пользователи называют его фейковым.

Об этом рассказывают #Буквы.

Стоит отметить, что в значительной мере визуализация является правдивой.

Энтони Хирси взял информацию на сайте firms.modaps.eosdis.nasa.gov, который отслеживает пожары на открытой местности по всему миру.

А вот оригинальное изображение:

На этом изображении показаны все пожары, которые имели место в период с 5 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Регионы, которые полностью покрыты оранжевым цветом, не сгорели полностью, это просто означает, что там огромная плотность пожаров.

А вот визуализация на сайте пожарной службы Нового Южного Уэльса, которая обновляется каждые 10 минут:

Стоит отметить, что в Австралии уже пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.

Напомним, что в воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.