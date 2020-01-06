Об этом рассказывают #Буквы.
Стоит отметить, что в значительной мере визуализация является правдивой.
Энтони Хирси взял информацию на сайте firms.modaps.eosdis.nasa.gov, который отслеживает пожары на открытой местности по всему миру.
А вот оригинальное изображение:
На этом изображении показаны все пожары, которые имели место в период с 5 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Регионы, которые полностью покрыты оранжевым цветом, не сгорели полностью, это просто означает, что там огромная плотность пожаров.
А вот визуализация на сайте пожарной службы Нового Южного Уэльса, которая обновляется каждые 10 минут:
Стоит отметить, что в Австралии уже пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.
Напомним, что в воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.
- Ранее спутник Himawari-8, который сейчас находится на орбите в районе Австралии, передал снимки лесных пожаров на материке.
- Сообщалось, что в австралийских лесных пожарах могло погибнуть более 480 миллионов животных.
- В Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).