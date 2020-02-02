Экс-пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" Василиса Мазурчук опубликовала переписку с якобы представителем Министерства внутренних дел (МВД) Артемом Шевченко, в которой он назвал убитого журналиста Павла Шеремета "российским агентом".

Скриншоты переписки Мазурчук опубликовала в Facebook.

“Пусть Юля и Андрей честно расскажут, кто им сказал мочкануты этого российского агента Шеремета, будь он неладен и все”, – говорится в переписке.

В комментарии hromadske Мазурчук подтвердила, что лично вела переписку с Артемом Шевченко и уверена, что это именно он ей отвечал.

“Лично общалась с представителем МВД. Это наша личная перепискаЦ, – сказала она, добавив, что переписывалась с ним несколько месяцев назад, а ответ по Шеремета он якобы написал ей 1 февраля 2020-го.

Сам Артем Шевченко в комментарии hromadske отметил, что не понимает, о чем идет речь.

“Это какой-то слайд с какими-то буквами – я не знаю, что это за изображение”, – сказал он.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.