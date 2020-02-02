Скриншоты переписки Мазурчук опубликовала в Facebook.
“Пусть Юля и Андрей честно расскажут, кто им сказал мочкануты этого российского агента Шеремета, будь он неладен и все”, – говорится в переписке.
В комментарии hromadske Мазурчук подтвердила, что лично вела переписку с Артемом Шевченко и уверена, что это именно он ей отвечал.
“Лично общалась с представителем МВД. Это наша личная перепискаЦ, – сказала она, добавив, что переписывалась с ним несколько месяцев назад, а ответ по Шеремета он якобы написал ей 1 февраля 2020-го.
Сам Артем Шевченко в комментарии hromadske отметил, что не понимает, о чем идет речь.
“Это какой-то слайд с какими-то буквами – я не знаю, что это за изображение”, – сказал он.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- 24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.
- 29 января Офис генерального прокурора дал следователям полиции письменные указания о проведении дополнительных розыскных действий в деле об убийстве Павла Шеремета.
- Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что министра Арсена Авакова могут уволить из-за дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.