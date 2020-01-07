Об этом Райт сообщил в Twitter.
В своем посте он написал, что направляется в Готэм.
Как известно, этот город является выдуманным и находится во вселенной Бэтмена.
Кроме того, фотографии со съемок опубликовали в социальных сетях местные жители, заметившие на улицах декорации несуществующего города Готэм.
Фото: Moonwarp
Отмечается, что Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон. Еще роли в ленте достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.
Выход фильма на экранах кинотеатров намечен на 25 июня 2021 года.
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