Актер Джеффри Райт, который утвержден на роль комиссара Джима Гордона в новом фильме "Бэтмен", заявил о начале съемок картины об этом супергерое.

Об этом Райт сообщил в Twitter.

В своем посте он написал, что направляется в Готэм.

Как известно, этот город является выдуманным и находится во вселенной Бэтмена.

Кроме того, фотографии со съемок опубликовали в социальных сетях местные жители, заметившие на улицах декорации несуществующего города Готэм.

Фото: Moonwarp

Отмечается, что Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон. Еще роли в ленте достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.

Выход фильма на экранах кинотеатров намечен на 25 июня 2021 года.