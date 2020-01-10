Видео в Twitter опубликовал иранский журналист ВВС Али Хашем.
Видео снято с помощью автомобильного видеорегистратора.
На видео видно, как за примерно 56 секунд до падения самолет летит в огне.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq
— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 января 2020 г.
Похожее видео, с другого ракурса, опубликовал в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
Нове відео з Ірану зі збиттям літака МАУ
Опубликовано Volodymyr Kompaniiets Четверг, 9 января 2020 г.
Ранее сообщалось, что самолет МАУ могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства. Авиалайнер могли сбить двумя российскими ракетами наземного базирования (SA-15). По словам инсайдера, знакомого с разведкой, США видели, как иранские радиолокационные сигналы блокировались на самолете, прежде чем его сбили.
Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- В Иране ставят под сомнение утверждение разведки США о том, что самолет МАУ в Тегеране был по ошибке сбит иранской ракетой.