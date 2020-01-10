В Сети опубликовали новое видео, на котором видно, как загорелся или взорвался в воздухе самолет МАУ Boeing 737-800.

Видео в Twitter опубликовал иранский журналист ВВС Али Хашем.

Видео снято с помощью автомобильного видеорегистратора.

На видео видно, как за примерно 56 секунд до падения самолет летит в огне.



Похожее видео, с другого ракурса, опубликовал в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Нове відео з Ірану зі збиттям літака МАУ Опубликовано Volodymyr Kompaniiets Четверг, 9 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что самолет МАУ могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства. Авиалайнер могли сбить двумя российскими ракетами наземного базирования (SA-15). По словам инсайдера, знакомого с разведкой, США видели, как иранские радиолокационные сигналы блокировались на самолете, прежде чем его сбили.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.