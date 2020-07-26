Президент Украины Владимир Зеленский и глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук пробежались по центральным улицам Черновцов. Это произошло во время первого визита Зеленского на Буковину, 9 июля.

Однако видео появилось на Facebook-странице “Твоя Буковина” только сегодня, 26 июля.

Зеленский и Осачук в компании охранников совершили утреннюю пробежку по улицам Кобылянской и Кордубы.

“Президент Украины Владимир Зеленский на утренней пробежке Черновцами. Утренние пробежки — хорошая привычка …”, – говорится в подписи к видео.

Пользователи раскритиковали Зеленского за то, что для пробежки выбрали не те улицы.

“Лучше бы они пробежались по Кармелюка, Ровенской и Сторожинецкой и главной по брусчатке и так далее”, “Это что — очередное шоу”, “А где автоматы и кортеж”, “Фонтан ищут”, – пишут украинцы.