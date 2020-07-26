Однако видео появилось на Facebook-странице “Твоя Буковина” только сегодня, 26 июля.
Зеленский и Осачук в компании охранников совершили утреннюю пробежку по улицам Кобылянской и Кордубы.
“Президент Украины Владимир Зеленский на утренней пробежке Черновцами. Утренние пробежки — хорошая привычка …”, – говорится в подписи к видео.
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#новиниЧЕ ⠀ Зеленський з Осачуком вийшли на ранкову пробіжку Чернівцями: з’явилося відео ⠀ Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Чернівецької області відправився на ранкову пробіжку Чернівцями з головою ОДА Сергієм Осачуком. ⠀ Відео ранкової пробіжки посадовців з’явилося на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.
Пользователи раскритиковали Зеленского за то, что для пробежки выбрали не те улицы.
“Лучше бы они пробежались по Кармелюка, Ровенской и Сторожинецкой и главной по брусчатке и так далее”, “Это что — очередное шоу”, “А где автоматы и кортеж”, “Фонтан ищут”, – пишут украинцы.
- Ранее бывший топ-менеджер “ПриватБанка”, а ныне сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил в Сети, что во время посещения бассейна встретил там Владимира Зеленского. Этот пост в Facebook спровоцировал масштабный флешмоб.
- Президент Украины Владимир Зеленский решил записать обращение накануне встречи в “нормандском формате” во время занятий спортом.