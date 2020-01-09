Обнародовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing в Тегеране.

Видео опубликовано в Telegram-канале +18 #PS752.

Как сообщалось ранее, американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой. Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.

Telegram-канал, распространивший видеозапись, был создан с целью собрать все имеющиеся фото и видео, связанные в катастрофой самолета украинской компании МАУ в Тегеране. Его создатель — иранский активист, выступающий за свободу интернета и специалист по социальным сетям Нариман Хариб (Nariman Gharib).

“Видеоматериал, который я получил от источника: тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео, но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать его в том же месте”, — написал Хариб в комментарии к видеозаписи.

Авіакатастрофа в Тегерані ❗️ У Мережі з'явилося відео з можливим потраплянням ракети в український Boeing в Тегерані.Розслідувачі Bellingcat заявили, що вони вже перевіряють цю інформацію. Gepostet von Букви am Donnerstag, 9. Januar 2020

Кто именно является автором ролика и при каких обстоятельствах сделана запись на данный момент неизвестно.

Журналисты интернет-издания Bellingcat, специализирующегося на расследованиях, сообщили, что уже проверяют информацию о видео. По предварительной информации, видео было снято в точке, где мог пролетать украинский авиарейс.

“Мы анализируем это новое видео, якобы показывающее взрыв в воздухе. По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западной части Паранда (плановый город в округе Робаткарим, провинция Тегеран — ред.), обращенный к северо-востоку. Эта перспектива ориентирована примерно на известную траекторию PS752”, — говорится в сообщении .

Для этого Bellingcat проанализировали время, необходимое для того, чтобы камера заметила взрыв, оценили расстояние события (красный круг) и сопоставили его с геолокацией видео и траекторией полета рейса PS752. Вот что получилось: