В Сети появилось видео запуска и попадания ракеты в самолет МАУ

Видео опубликовал у себя в Twitter иранский журналист Benham Gholipour.

На кадрах видно момент запуска ракеты и вспышка, когда, предположительно, ракета попала в самолет.

Отметим, что на видео видно, что две ракеты были выпущены с интервалом 30 секунд.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.