В Сети появилось видео запуска и попадания ракеты в самолет МАУ

19:49 Рада предварительно одобрила законопроект об ускорении рассмотрения уголовных дел в судах 
19:47 Хомчак в Брюсселе встретился с представителями стран НАТО
19:46 Рада отклонила закон о расширении перечня госчиновников
19:36 С минимумом изменений: в Раде вновь рассмотрят законопроект по игорному бизнесу
19:15 Рада одобрила закон о новом формате деятельности Гостаможслужбы
18:58 На Донбассе ранены два украинских защитника
18:56 Рада назначила замену Венедиктовой на посту главы правового комитета
18:47 Зеленский уже через час знал о крушении украинского самолета
18:45 Аваков заверил мать Окуевой, что следствие работает в правильном направлении
18:42 Украинский сериал «Крепостная» показывают в России
18:22 Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза выше, чем у генерального почтмейстера США 
18:21 Банда под видом участников АТО похищала людей и выбивала долги
18:16 СБУ пресекла контрабанду запчастей к военным самолетам
17:30 МИД Украины отреагировал на обвинения Израиля в антисемитизме
17:27 Милованов отказался отвечать на вопросы СМИ: мне врачи запретили общаться с людьми
17:27 ГБР сообщило о подозрении экс-главе одесской ГСЧС из-за четырех смертельных пожаров
16:55 Суд поддержал отвод новой группы прокуроров по делу Небесной сотни
16:41 В 2019 году украинцы стали реже ездить в Россию
16:29 Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Венедиктовой
16:06 Теннисистка не смогла доиграть матч на Australian Open из-за проблем с дыханием
16:01 Roshen выделит 50 млн грн на ремонт Национального института рака
15:57 Рада направила 2 млрд грн на анонсированные Зеленским кредиты для бизнеса
15:40 На 15 станциях киевского метро заменят турникеты, которые «бьют» пассажиров
15:29 «Может заблокировать работу»: Рада не планирует заниматься землей на этой неделе
15:27 В Китае автобус с пассажирами провалился под асфальт: есть погибшие
15:08 В МАУ рассказали, какие направления закроют после трагедии в Иране
15:03 Израиль осудил чествование героев ОУН-УПА
14:58 Какие фейки распространяли росСМИ в 2019 году о Порошенко?
14:55 На первом заседании Рады в 2020 году поймали двух «кнопкодавов»
14:49 МАУ не обязана выплачивать компенсации родственникам погибших

В Сети появилось видео запуска и попадания ракеты в самолет МАУ

В Сети появилось видео, на котором показан момент попадания иранской ракеты в украинский самолет у Тегерана.

Вторник, 14 января 2020, 18:50

Видео опубликовал у себя в Twitter иранский журналист Benham Gholipour.

На кадрах видно момент запуска ракеты и вспышка, когда, предположительно, ракета попала в самолет.

Отметим, что на видео видно, что две ракеты были выпущены с интервалом 30 секунд.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
  • 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
Теги: самолет МАУ, Иран, катастрофа, ракета

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!