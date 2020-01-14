В Сети появилось видео запуска и попадания ракеты в самолет МАУ

Видео опубликовал у себя в Twitter иранский журналист Benham Gholipour.
На кадрах видно момент запуска ракеты и вспышка, когда, предположительно, ракета попала в самолет.
Отметим, что на видео видно, что две ракеты были выпущены с интервалом 30 секунд.
فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی
شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm
— Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.